Coronvaírus: MS registra 2 novas mortes e chega aos 60 óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou mais dois óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (25). Com isso, o Estado contabiliza 60 vítimas da doença.

A 59ª vítima era um homem, 66 anos, morador de Dourados. Estava internado no Hospital Evangélico e faleceu na noite de 24 de junho.

A 60ª vítima era mulher, 73 anos, residente de Fátima do Sul. Portadora de Doença Renal Crônica, diabetes e hipertensão.

A idosafoi internada em 15 de junho no Hospital da SIAS em Fátima do Sul e transferida em 20 de junho para Dourados. Estava internada na UTI do Hospital da Vida. Faleceu na noite de 24 de junho.

Óbitos por cidade

Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 15 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 2 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquirai, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 01 em Naviraí e 01 em Fátima do Sul.

