Covid em MS: Estado registra duas novas mortes pela doença

Duas novas mortes por Covid-19 foram confirmadas no boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta terça-feira (22). De acordo com os dados, as vítimas eram de Campo Grande e Ponta Porã. Ao todo, MS soma 121 mortes pela doença este ano.

Segundo o boletim epidemiológico, uma das vítimas é uma idosa, de 70 anos, que residia na Capital. Ela morreu no dia 17 de outubro, e tinha como comorbidade Imunodeficiência/Imunodepressão.

Já a segunda vítima trata-se de um idoso, de 88 anos, que residia na cidade que faz fronteira com o Paraguai. Ele morreu no último dia 18, e tinha doenças cardiovasculares e neurológicas crônicas.

De acordo com os dados apresentados, Mato Grosso do Sul registrou 12.534 notificações da doenças, sendo 470 desses registros apenas na semana 42.

Vacinação

Até o momento, foram notificadas 637.037 pessoas com Covid-19 em Mato Grosso do Sul, das quais 11.302 morreram pela doença. Em âmbito nacional, 38.968.268 pessoas tiveram a doença. Desde o início da pandemia, foram registrados 713.795 mortes em todo o território brasileiro.

A cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul chegou a 79.46%, com 5.980.579 doses aplicadas.

