Dengue segue ativa e MS tem mais 26 mortes e 12,7 mil casos confirmados

A dengue segue causando e dando dor de cabeça para os sul-mato-grossenses. Durante a quinta-feira (27), a Secretaria de Estado de Saúde divulgou mais um boletim epidemiológico e mostrou a confirmação de mais 26 mortes em Mato Grosso do Sul.

O Estado atingiu a marca de 12.730 mil casos confirmados, além de ter 20.389 casos prováveis.

Nos últimos 14 dias Itaquiraí lidera o ranking dos municípios com alta incidência da doença. Juti, Iguatemi, Caarapó, Naviraí, Antônio João, Vicentina e Maracaju têm incidência média.

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Ponta Porã, Iguatemi, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Mundo Novo, Campo Grande e Bonito. Entre as vítimas, 14 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Ainda conforme o boletim, 51.557 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo para a vacinação. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 138.351 doses da vacina contra a dengue.

