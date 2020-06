Ex-equipe de Mandetta cria programa com dados atuais do coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações do Uol

Ex-integrantes da equipe do então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta lançaram uma plataforma com dados atualizados sobre a evolução do coronavírus no país. As informações podem ser acessadas online.

O ex-secretário-executivo da pasta, João Gabbardo, confirmou que está coordenando a iniciativa ao lado de especialistas em TI que já trabalharam com essas informações. A plataforma fará a contagem nacional a partir das secretarias estaduais de Saúde a cada hora.

A plataforma deve divulgar os números do coronavírus em tempo real, a partir da coleta de dados das Secretarias de Saúde dos Estados, que se encerram sempre até as 19 horas. A ideia é uma resposta à atitude do governo federal de dificultar o acesso aos dados oficiais.

O Ministério da Saúde retirou dados do site oficial e desde quarta-feira passou a atrasar a divulgação do boletim das 19 horas para as 22 horas.

