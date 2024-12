HCAA e Clínica Prognóstica firmam parceria de pesquisa

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão e a Clínica Prognóstica assinaram, nesta segunda-feira (23), uma parceria para fomentar a pesquisa no âmbito da oncologia, com novas terapias e medicamentos inovadores.

O rastreio dos pacientes, escolhidos a partir de critérios de inclusão definidos e de acordo com o Código de Ética, será conduzido conforme protocolos clínicos estabelecidos e critérios específicos para cada medicamento, garantindo que as pesquisas atendam aos padrões de segurança e eficácia.

A parceria permitirá que os pacientes tenham acesso, durante a pesquisa, a terapias de padrão ouro e medicamentos avançados, que podem levar anos para estarem disponíveis no mercado.

Participaram da assinatura da parceria a Presidente do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Sueli Lopes Telles, o diretor técnico, Dr. Marcelo Vilela, o administrador do hospital, Amilton Alvarenga, o Diretor da Clínica Prognóstica, Dr. Amauri Ferreira de Oliveira, e da Dra. Cristina Anjos Sampaio.

