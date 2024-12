Hospital Universitário realizou 25 cirurgias em 8 horas de mutirão

A ação “Ebserh em Ação”, realizada pelo Hospital Universitário (Humap-UFMS/Ebserh) em Campo Grande fez 25 cirurgias em oito horas. Outros 44 hospitais universitários federais de todas as regiões do Brasil participaram do mutirão que ocorreu no sábado (14).

O projeto para reduzir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS), beneficia pacientes que aguardavam a espera da regulação municipal e do hospital.

A iniciativa contou com o empenho de uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, anestesistas, instrumentadores cirúrgicos e residentes, além do suporte de profissionais administrativos e de logística.

A superintendente do Humap-UFMS, Drª. Andrea Lindenberg, destacou a importância da ação para o hospital e para a comunidade. “Esse mutirão demonstra nosso compromisso com o SUS e com a população que precisa de atendimento rápido e humanizado. Quero agradecer a toda a equipe que se dedicou para tornar esse dia possível”, enfatizou.

O mutirão integra o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF), uma iniciativa do Ministério da Saúde. Desde o início da campanha, em outubro, a mobilização “Ebserh em Ação” tem se dedicado a realizar cirurgias, exames e outros procedimentos em hospitais universitários federais, fortalecendo o atendimento público à saúde no país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também