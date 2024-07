Inscrições para o Mais Médicos se encerram neste sábado

As inscrições para o novo edital do Programa Mais Médicos foram abertas nesta terça-feira (2), e interessados em participar do programa tem até o próximo sábado (6), às 17h no horário de Mato Grosso do Sul, para se inscreverem. Não há cobrança de taxa.

Essa edição do programa será a primeira em que o governo vai disponibilizar vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas.

Segundo cálculo do Ministério da Saúde, o programa Mais Médicos deve beneficiar mais de 10,6 milhões de pessoas com a prestação de serviços na rede pública. Serão alocados profissionais em “regiões prioritárias e de vulnerabilidade social”, atuando no primeiro atendimento realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que são responsáveis pelo acompanhamento da situação de saúde da população, prevenção e redução de agravos.

“Preencher os vazios assistenciais que, desde 2018, deixaram de ser atendidos é uma forma de resgatar o direito e o acesso da população à saúde”, disse o governo em publicação.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também