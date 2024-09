Médicos do Pantanal começa roteiro de atendimentos em novembro

O roteiro de duas semanas levando atendimento do Instituto Alma Pantaneira - Médicos Do Pantanal em áreas remotas dos estados que abrigam o bioma, começa no dia 7 de novembro proporcionando assistência médica, odontológica, veterinária e sanitária.

Em 2023, sete fazendas sediaram o comboio e, ao logo de 12 dias, foi possível atender aproximadamente 39 fazendas vizinhas, incluindo duas "Escolas das Águas", como são chamadas no Pantanal, perfazendo um total aproximado de 1.200 km rodados na região

Foram realizados 6.231 mil procedimentos em adultos e crianças, sendo 2.904 procedimentos na Odontologia e 2.562 na Medicina

Além dos serviços de saúde, incluindo atenção primária e secundária por meio de clínicas móveis, o atendimento de urgência em áreas remotas, leva suporte nutricional, cuidados materno-infantis, campanhas de vacinação e tratamento de doenças crônicas e específicas.

Eles também fornecem assistência em saúde mental, distribuem alimentos e itens essenciais, treinam profissionais e apoiam equipes de emergência na região. Veja:

