Ministério da Saúde quer ampliar faixa etária da vacina contra a dengue

O Ministério da Saúde tem planos para ampliar a aplicação da vacina contra a dengue para mais públicos até o final do ano, e já tem planos para a incorporação do imunizante do Butantan no Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, a vacina contra a dengue que está disponível no SUS é aplicada apenas em crianças de 10 a 14 anos, e já conta com planos da Saúde para que haja expansão dessa faixa etária. Além disso, a pasta planeja incluir o imunizante brasileiro no Plano Nacional de Imunizações (PNI) ainda em 2026, após sua aprovação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo o portal Metrópoles, o plano do governo é ofertar 50 milhões de doses anuais para a população.

O pedido de registro do imunizante do Butantan foi enviado à Anvisa em dezembro de 2024, e caso seja aprovado, o imunizante se tornará o primeiro do mundo contra a doença a precisar de apenas uma dose.

