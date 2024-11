MP suspende investigação sobre falta de alimentação nas UPAs

O promotor Marcos Roberto Dietz suspendeu por 45 dias a investigação sobre a falta de alimentação adequada para pacientes e acompanhantes nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande. A decisão foi tomada após a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) informar que está realizando estudos e processos de compra para resolver a situação.

Iniciada em setembro deste ano, a investigação surgiu após denúncia sobre a permanência de pacientes por mais de 24 horas nas unidades sem alimentação adequada. Relatório técnico revelou que, em oito dias, 139 pacientes ficaram em unidades por mais de três dias, com um caso extremo de 232 horas.

A SESAU diz que está adotando medidas para reduzir o tempo de permanência dos pacientes e estuda a contratação de empresa para fornecimento de alimentação, sem prazo definido. O caso continua sendo monitorado pela promotoria.

