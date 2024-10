MPMS vai atuar para garantir exames às mulheres no Outubro Rosa

Vinícius Santos com informações do MPMS

As Promotorias de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) estão prontas para acolher mulheres que enfrentam dificuldades no acesso a serviços de saúde, especialmente durante a campanha Outubro Rosa. A Promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo de Apoio Especial à Saúde, Daniela Cristina Guiotti, destaca a importância de procurar as unidades básicas de saúde para realizar exames preventivos do câncer de mama e do colo do útero, disponíveis gratuitamente pelo SUS.

“Esses cânceres são evitáveis. Um diagnóstico precoce permite que o tratamento, se necessário, seja disponibilizado pelo SUS, aumentando as chances de cura”, afirma Daniela Guiotti. "[...] Caso encontrem qualquer dificuldade na realização desses exames, as Promotorias de Justiça do MPMS, tanto da Capital quanto do interior, estão abertas e prontas para o acolhimento necessário dessas mulheres e para ingressar com as medidas legais cabíveis para a proteção dos seus direitos”, ressaltou a Promotora Cristina Guiotti.

O MPMS, diz que promove políticas públicas visando prevenir doenças e proteger a saúde da população, com foco nas mulheres. Em Campo Grande, as unidades de saúde, o Hospital do Câncer e o Hospital do Amor oferecem mamografias e exames preventivos (papanicolau) gratuitamente. Mulheres no interior podem buscar as unidades de saúde mais próximas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também