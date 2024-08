MS receberá 31 profissionais do Mais Médicos

O novo edital para o 38º ciclo do programa Mais Médicos para o Brasil ofertou um total de 3.177 vagas, com um total de 174 profissionais alocados para a Região Centro-Oeste. Desse total, 31 irão atuar em Mato Grosso do Sul.

No total, o programa recebeu 33.014 inscrições, com 95% sendo preenchidas por profissionais que possuem registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Brasil, e os 5% restantes por brasileiros formados no exterior.

Nas inscrições, o programa registrou 3.079 somente de cotistas, número que representa 9,3% do total. Foram 382 (12,4%) candidatos inscritos em vagas destinadas a pessoas com deficiência, enquanto 2.741 (88%) optaram pelas cotas étnico-raciais.

