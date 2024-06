MS terá 'Dia D' de vacinação contra poliomelite neste sábado; veja locais

Mato Grosso do Sul aderiram o 'Dia D' de imunização contra a poliomielite e com isso os 79 municípios do Estado terão mutirão neste sábado (8). A ação faz parte do calendário da campanha nacional, que segue até o dia 14 de junho. MS tem público-alvo estimado em 245.726 crianças e a expectativa é imunizar 95% do grupo.

Campo Grande terá mutirão de vacinação em 9 locais disponíveis: as USFs (Unidade de Saúde Familiar) Noroeste, Caiçara, Silva Regina, Moreninha, Parque do Sol, 26 de Agosto e Vila Cox. O horário de atendimento será das 7h às 17h.

Também será possível receber a vacina nos pontos itinerantes no sábado (8) e domingo (9), no Shopping Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês, das 10h às 18h e das 10 às 17h, respectivamente.

No interior, a orientação da SES (Secretaria de Estado de Saúde) é que a população procure a unidade básica de saúde da sua cidade.

Em 2022, ano da última campanha nacional, Mato Grosso do Sul alcançou 73,95% da meta, de acordo com o Painel de Monitoramento da Coberturas Vacinais do Ministério da Saúde.

A doença causa paralisia, e nos casos mais graves atinge os membros inferiores como paralisia de uma das pernas, pé torto, dores nas articulações e atinge também outros músculos que podem prejudicar a fala e a deglutição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também