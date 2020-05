Números de infectados por Coronavírus diminuem nesta sexta-feira

Sarah Chaves, com informações do G1

O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (1°), mostra os novos números dos casos de coronavírus no Brasil.



De acordo o ministério, até agora o Brasil registra 6.329 mil mortes, 428 a mais que o número registrado na quinta-feira (30), que somava 5. 901 mil.



Já o número de casos confirmados chega a 6.218 mil em 24h, e agora somam 91.598 mil casos.



MS



O número de casos confirmados da doença no Estado nesta sexta-feira, chega a 261, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES).



Desde o dia 25 de janeiro foram registradas 2.610 mil notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 2.290 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.



