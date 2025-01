Saúde e Bem-Estar trará debate sobre medicina integrativa x cartesiana

O quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes trará um debate inédito nesta sexta-feira (31), com o anestesiologista, Dr. Paulo André Costa Novaes, e Dr. Ronaldo Queiroz, pneumologista.

Os profissionais irão discutir os métodos da medicina integrativa e cartesiana e a combinação dos dois tratamentos, diante da controvérsia do assunto na saúde, mostrando que as duas podem andar juntas.



O Dr. Paulo André Costa Novaes é especialista em Anestesiologia na Associação Beneficente de Campo Grande (Hospital Santa Casa), com atuação em tratamento da dor e cuidados paliativos e diretor-presidente do Servan Anestesiologia.

Dr. Ronaldo Queiroz é mestre em Medicina Interna e Terapêutica com Ênfase na Medicina Baseada nas Melhores Evidências. Tem ampla experiência em Pneumologia, Clínica Médica, Urgências e Emergências e Medicina Intensiva.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também