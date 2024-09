Plantão de vacinação acontece em igreja da Av. Mato Grosso neste domingo

O plantão de vacinação em Campo Grande acontece neste domingo (22), com aplicações das doses na sede da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na Avenida Mato Grosso, 921, das 9h às 16h.

A ação oferta todas as vacinas do calendário disponíveis, incluindo gripe, poliomielite e covid-19. A exceção é em relação às vacinas que possuem calendário específico.

Em 2024, até agosto, a cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul superou os números do ano passado em 11 dos 16 imunizantes recomendados para aplicação até os dois anos de idade, conforme dados da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde) do Ministério da Saúde.

O destaque vai para a vacina contra a meningite C, que atingiu uma cobertura de 101,47%, um aumento expressivo em comparação aos 93,03% alcançados no ano passado. Este crescimento reflete a efetividade das políticas de imunização no Estado, que têm se mostrado alinhadas às metas nacionais.

