Plantão UPAs: Confira a escala médica nas unidades de saúde para este sábado

Para este sábado (22), estão a disposição da população campo-grandense 233 médicos, distribuídos nos turnos, entre pediatras e clínicos geral, nas unidade de saúde da Capital.

Agora pela manhã, estão 58 médicos disponíveis para os adultos, e 21 pediatras, sendo a UPA Universitário com mais profissionais para atender as crianças. Já no turno da tarde, serão 57 clínicos, e 19 atendendo os pequeninos.

Fechando o sábado, na parte da noite as unidades de saúde somarão 53 médicos e 25 pediatras distribuídos entre as 10 unidades.

