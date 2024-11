Por dívidas, homem é assassinado com três tiros em festa no Vila Cidade Morena

Durante uma festa na noite nesse sábado (23), um homem identificado como Cláudio Lourenço Almeida Siqueira, de 31 anos, foi morto com três tiros durante uma discussão motivada por uma suposta dívida entre a vítima e o autor. O crime aconteceu na região do Bairro Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o autor é um rapaz, de 28 anos, ele e a vítima estavam numa conveniência quando a discussão começou. Para a polícia, uma testemunha chegou a contar que a vítima foi convencida pelos amigos a ir embora do local, mas momentos depois voltou ao local.

Ao retornar e ir em direção ao autor, Claudio foi baleado com três tiros, um rapaz que estava com ele também foi atingido com um tiro no pé. Os dois chegaram a ser socorridos, mas devido aos ferimentos Cláudio morreu a caminho do hospital.

Uma equipe do Batalhão do Choque foi acionada para tentar localizar o autor, porque após o crime ele teria fugido. Ainda segundo relatos do histórico policial, o homem, identificado como Sebastião Matos Mendes, conhecido como Juninho, estaria escondido na casa da mãe.

Mas assim que os militares chegaram no endereço, a mulher contou que o filho não estava lá e disse que ele poderia estar na chácara do tio. Os policiais foram até o local indicado pela mãe do autor e encontraram “Juninho” sentado em uma cadeira.

Durante a prisão ele confessou o crime e disse que Cláudio já tinha o ameaçado na data anterior e no momento do crime a vítima tinha feito menção em sacar uma arma e por isso atirou contra ele.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

