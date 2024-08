Psicólogos realizam atendimento gratuito na Praça Ary Coelho nesta sexta-feira

O Conselho de Psicologia da 14ª Região - MS e o Colegiado de Psicólogos da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) vão realizar nesta sexta-feira (23), das 7h30 às 11h, atendimento gratuito na Praça Ary Coelho, para divulgar os serviços oferecidos pela rede pública em Campo Grande.

A iniciativa 'Psicólogas/os na Praça' será realizada em alusão ao Dia do Psicólogo, celebrado anualmente no dia 27 de agosto. Essa é a terceira edição da atividade, que tem como objetivo destacar a importância do serviço prestado pela categoria.

Durante o ato, psicólogos da Rede Pública Municipal da Capital irão promover o acesso ao atendimento psicológico e orientar o público a respeito das instituições que oferecem tratamento para diversas demandas psicossociais.

O CRP14/MS reforça que o evento é uma oportunidade para a comunidade receber orientações e informações para a promoção da saúde e assistência social.

Algumas das instituições que atendem na Capital são:

Atenção Primária/SESAU

RAPS/SESAU

Residência Saúde Mental e Saúde da Família

SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social)

SEMED (Secretaria Municipal de Educação)

SEMU (Subsecretaria Municipal de Políticas para Mulheres)

SEJUV (Secretaria Municipal de Juventude)

UNiversidade Católica Dom Bosco

Unigran Capital

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Uniderp

ONGs (Organizações Não-Governamentais).

