Rose vai criar pontos de apoio e estacionamentos exclusivos para moto entregadores

“Os moto entregadores fazem parte diretamente da vida dessa cidade, mas enfrentam bastantes dificuldades. Vamos atender as reivindicações. São demandas importantes para humanizar a profissão de vocês”, disse a candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), durante reunião com a categoria.

Rose destacou a criação de pontos de apoio pela cidade com banheiro, bebedouro e tomadas para atender os profissionais. Também serão criados estacionamentos específicos para os entregadores nas áreas de grande fluxo, com objetivo de evitar multas.

A candidata reiterou que a categoria ajuda na arrecadação de receita para o município, e precisa de melhorias na questão do trânsito, qualidade de asfalto, e infraestrutura de apoio. "Quando a gente cuida mais disso, a gente evita um impacto maior na saúde. O maior problema hoje dos hospitais, quando não tem leito, é por conta de trauma, envolvendo grande parte dos motoqueiros", disse.

A candidata apontou a necessidade de reordenamento inteligente do trânsito, que vai contar com vias expressas para prestadores de serviços como táxis, veículos de aplicativo, mototáxis e moto entregadores.



O presidente da Associação dos Entregadores de Aplicativo de Campo Grande, Ailson Torres, enfatizou que Rose Modesto foi a única candidata a colocar em seu plano de governo uma política pública aos moto entregadores. “É importante quando os gestores se comprometem com os motoentregadores. Somos aproximadamente 3 mil trabalhando em Campo Grande". O programa de mobilidade apresentado por Rose também vai ampliar o plano de sinalização urbana nos bairros e no centro da cidade, aumentar as vias com ondas verdes e fortalecer o sistema de monitoramento.

