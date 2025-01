Santa Casa realiza mutirão de exame neste sábado na Capital

A Santa Casa de Campo Grande anunciou que estará realizando um mutirão de exames voltado exclusivamente para pacientes previamente agendados pelo sistema de regulação da Capital, com o objetivo de atender a demanda reprimida por diagnósticos.

O primeiro mutirão acontece já neste sábado (25), com previsão de realização de até 80 tomografias computadorizadas e 150 raios-x, com os demais mutirões sendo realizados nos dias 8 e 22 de fevereiro e 15 de março.

Segundo a Santa Casa da Capital, a expectativa é que sejam realizadas 320 tomografias computadorizadas e 600 raios-x durante os quatro dias de mutirões.

A presidente da Santa Casa, Dra. Alir Terra Lima, destacou a importância do mutirão para a população, garantindo exames essenciais e melhora na qualidade de vida. “Essa é uma iniciativa que reforça o compromisso da gestão ‘Por Amor à Santa Casa’ com a saúde e a dignidade de cada paciente. Nosso objetivo é acelerar o acesso a exames fundamentais, assegurando que essas pessoas possam iniciar seus tratamentos rapidamente e melhorar suas condições de vida”, explicou.

Podem ser examinados os pacientes já agendados pela lista oficial do sistema de regulação, e a Santa Casa já entrou em contato diretamente com essas pessoas para confirmar os horários e datas.

O mutirão terá início às 7h da manhã, e o hospital reforça que não haverá atendimento para pacientes sem agendamento prévio.

