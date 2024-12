Saúde e Bem-Estar: Dra. Silvânia Silvestre fala sobre a transição no CRO/MS

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (13) recebe a Dra. Silvânia Silva Silvestre. Ela que é dentista, graduada pela Universidade de Uberaba, e Presidente do Conselho Regional de Odontologia (CRO/MS).

Dr. Plácido Menezes abordará com ela a gestão do conselho, que completou três anos de mandato, e que está passando por uma fase de transição, com mudanças significativas e novas perspectivas para o futuro da odontologia.

Uma das mudanças mais notáveis será a atualização do Código de Ética, um dos pilares que norteiam a prática odontológica no Brasil.

O novo Código está em processo de revisão e a implementação de um novo processo para sua adaptação promete ser um dos desafios centrais para a gestão que se inicia. A informatização dos conselhos também está em andamento, melhorando a eficiência administrativa e garantindo maior transparência nas ações.

