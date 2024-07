TJMS promove evento com ministro do STJ sobre Saúde Suplementar

O Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), participará como palestrante no Simpósio Sul-mato-grossense sobre Saúde Suplementar, um evento organizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). O evento acontecerá no dia 26 de julho, das 8 às 17 horas, no plenário do Tribunal Pleno, no Palácio da Justiça, e terá 250 vagas disponíveis.

O objetivo do simpósio é permitir que os participantes conheçam a efetividade das diferentes abordagens terapêuticas, baseadas em sólidas evidências científicas, para fundamentar decisões judiciais e administrativas que resultem em tratamento equitativo e eficiente para os pacientes.

Além do Ministro Luis Felipe Salomão (STJ), o evento contará com a participação do Desembargador Nélio Stábile (TJMS), do professor-adjunto do Departamento de Pediatria da UFCSPA, Ricardo Sukiennik, da médica Sarita Garcia Rocha, do professor da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Wei Liang Wang, e do juiz federal Clenio Jair Schulze (SC).

O programa do evento incluirá cinco painéis. Das 250 vagas disponíveis, 50 serão reservadas para magistrados da capital e do interior, enquanto as outras 200 serão destinadas a pessoas interessadas em aprender mais sobre o tema.

As inscrições podem ser realizadas através do link https://sejud.tjms.jus.br/secretaria/inscricao. O vice-diretor da Ejud-MS, Desembargador Marco André Nogueira Hanson, será o coordenador da ação formativa.

