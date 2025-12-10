Última edição do 'Dia E' promete mais de 250 atendimentos no Hospital Universitário

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande, prepara para o próximo sábado, dia 13, a última edição do 'Dia E', do projeto Ebserh em Ação, deste ano, com cerca de 260 cirurgias e exames.

Estão agendados 226 exames, sendo 60 espirometrias, 60 tomografias, 60 ultrassons, 16 radiointervenções e 30 ecocardiogramas, além de 27 cirurgias, sendo 7 procedimentos de hemorroidectomias, 10 procedimentos de hernioplastias e 10 laqueaduras tubárias.

O Dia E visa a redução de filas nas principais especialidades, aumentando o acesso da população a atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS), e ocorrerá, de forma simultânea, em todos os 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh.

O mutirão do "Dia E - Ebserh em Ação", é vinculado ao Programa "Agora Tem Especialistas", do Ministério da Saúde.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também