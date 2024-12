Vacina Zalika contra a Covid está disponível nas 74 USFs da Capital, diz Sesau

Das 20 mil vacinas Zalika adquiridas pelo Governo do Estado, 5.804 são destinadas para Campo Grande e já estão disponíveis nas 74 Unidades de Saúde da Família da Capital, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente com a proximidade do fim do ano, período marcado por festas e aglomerações. “O objetivo é a prevenção da doença, sobretudo para os grupos mais vulneráveis, como gestantes, idosos, imunocomprometidos e trabalhadores da saúde.”

A cobertura vacinal contra a Covid-19 em Campo Grande está atualmente chega a 82,5% da população com o esquema primário (duas doses), 50% com uma dose de reforço e 18% com as quatro doses.

A vacina Zalika, indicada para pessoas a partir de 12 anos, será utilizada para imunizar grupos prioritários. Esta é a primeira vez que o Estado recebe doses deste fabricante.

O Ministério da Saúde anunciou nesta semana a incorporação da vacina ao Calendário Nacional de Vacinação e novas orientações para diferentes públicos.

A imunização dos grupos prioritários será realizada periodicamente em qualquer sala de vacina, com intervalos de seis meses para imunocomprometidos e de um ano para os demais. Os grupos contemplados são:

· Pessoas vivendo em instituições de longa permanência

· Pessoas imunocomprometidas

· Indígenas e Quilombolas

· Trabalhadores da saúde

· Puérperas

· Pessoas com deficiência permanente

· Pessoas com comorbidades

· Pessoas privadas de liberdade

· Funcionários do sistema de privação de liberdade

· Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

· Pessoas em situação de rua



Disponibilidade de vacinas no município:

· Moderna XBB: 1.100 doses disponíveis

· Zalika: 5.804 doses

