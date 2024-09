Starlink cede e anuncia bloqueio do X no Brasil

A Starlink, empresa de internet via satélite do bilionário Elon Musk, afirmou nesta terça-feira (3) que suspenderá o acessa ao X, plataforma também pertencente ao empresário, no Brasil, atendendo a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Logo após a determinação de bloqueio do acesso à plataforma no país, a Starlink informou à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que não atenderia a ordem de Moraes. Em resposta ao descumprimento, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, alertou que a empresa poderia perder a licença de atuação no país.

Caso a Anatel confirmasse a desobediência à ordem judicial de Moraes, um processo administrativo seria movido contra a empresa, que poderia sofrer as sanções previstas na Lei Geral de Telecomunicações.

Após a fala, a Starlink voltou atrás em sua decisão e informou, em publicação em inglês nas suas redes sociais, onde também critica Moraes, que iria atuar de acordo com a decisão e derrubaria o X em sua rede.

“Apesar do tratamento ilegal dado à Starlink ao bloquear nossos ativos, estamos cumprindo a decisão de bloquear o acesso ao X no Brasil”, diz trecho da nota emitida pela empresa em suas redes sociais.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também