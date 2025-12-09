VÍDEO: Motorista fura 'Pare' e atinge motociclista em cruzamento de Campo Grande

Motoentregador, de 25 anos, ficou ferido no começo da tarde desta terça-feira, dia 9, após ser atingido por um Volkswagen Polo, que não respeitou a sinalização de 'Pare', em um cruzamento de Campo Grande.
O acidente em questão aconteceu entre as ruas Arthur Jorge com Luís Braile, na Vila Cruzeiro. Local, inclusive, que é palco de reclamações por parte de comerciantes e moradores da região.
Segundo informações recebidas pela reportagem, o condutor do carro de passeio estava pela rua Luís Braile e não teria respeitado a sinalização de Pare, avançando o cruzamento e colidindo com o motoentregador.
O motorista ainda teria dito que o motociclista estaria correndo muito, conforme informado por testemunhas à reportagem.
Populares que estavam próximo ao acidente acionaram o resgate para atender o motoentregador, que reclamava de muitas dores no quadril.
