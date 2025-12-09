Menu
Trânsito

VÍDEO: Motorista fura 'Pare' e atinge motociclista em cruzamento de Campo Grande

Acidente aconteceu entre as ruas Arthur Jorge com Luís Braile, na Vila Cruzeiro

09 dezembro 2025 - 12h50Luiz Vinicius     atualizado em 09/12/2025 às 12h57
Acidente deixou motociclista feridoAcidente deixou motociclista ferido   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Motoentregador, de 25 anos, ficou ferido no começo da tarde desta terça-feira, dia 9, após ser atingido por um Volkswagen Polo, que não respeitou a sinalização de 'Pare', em um cruzamento de Campo Grande.

O acidente em questão aconteceu entre as ruas Arthur Jorge com Luís Braile, na Vila Cruzeiro. Local, inclusive, que é palco de reclamações por parte de comerciantes e moradores da região.

Segundo informações recebidas pela reportagem, o condutor do carro de passeio estava pela rua Luís Braile e não teria respeitado a sinalização de Pare, avançando o cruzamento e colidindo com o motoentregador.

O motorista ainda teria dito que o motociclista estaria correndo muito, conforme informado por testemunhas à reportagem.

Populares que estavam próximo ao acidente acionaram o resgate para atender o motoentregador, que reclamava de muitas dores no quadril.

 

