Motorista de Escort sofre fratura em acidente com caminhonete e moto em avenida da Capital

Motorista de um Ford Escort foi conduzida para a Santa Casa com suspeita de fratura, após provocar um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a rua Beneditinos, na Vila Piratininga, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 24.

Ela estava conduzindo o veículo pela via e, ao tentar cruzar a avenida principal, foi colhida por uma caminhonete Ford F250, e com o impacto, foi lançada contra o canteiro central, atingindo um motociclista que aguardava o fluxo de carros para fazer a travessia do cruzamento.

Segundo apurado pela reportagem, a senhora que conduzia o Escort estava com a carteira de habilitação vencida desde 2022 e o veículo estava com a documentação atrasada.

Ela foi socorrida com suspeita de fratura em uma das pernas, enquanto o motociclista atingido foi socorrido com ferimentos leves para a UPA Leblon. O condutor da caminhonete nada sofreu.

O trânsito ficou parcialmente interrompido para o atendimento do Corpo de Bombeiros e os levantamentos da Polícia Militar.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também