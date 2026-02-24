Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Trânsito

Motorista de Escort sofre fratura em acidente com caminhonete e moto em avenida da Capital

Ela tentava realizar o cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Rua Beneditinos, na Vila Piratininga

24 fevereiro 2026 - 11h51Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Acidente deixou diversos danos nos veículosAcidente deixou diversos danos nos veículos   (Vinicius Santos)

Motorista de um Ford Escort foi conduzida para a Santa Casa com suspeita de fratura, após provocar um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a rua Beneditinos, na Vila Piratininga, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 24.

Ela estava conduzindo o veículo pela via e, ao tentar cruzar a avenida principal, foi colhida por uma caminhonete Ford F250, e com o impacto, foi lançada contra o canteiro central, atingindo um motociclista que aguardava o fluxo de carros para fazer a travessia do cruzamento.

Segundo apurado pela reportagem, a senhora que conduzia o Escort estava com a carteira de habilitação vencida desde 2022 e o veículo estava com a documentação atrasada.

Ela foi socorrida com suspeita de fratura em uma das pernas, enquanto o motociclista atingido foi socorrido com ferimentos leves para a UPA Leblon. O condutor da caminhonete nada sofreu.

O trânsito ficou parcialmente interrompido para o atendimento do Corpo de Bombeiros e os levantamentos da Polícia Militar.

 

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente provocou lentidão no trânsito
Trânsito
VÍDEO: Motorista de app entra em faixa exclusiva e causa acidente com ônibus na Rui Barbosa
Fiscalização aconteceu em pontos estratégicos
Trânsito
Operação Carnaval Seguro fiscaliza 232 veículos e registra três infrações em MS
Bruna Costa Leite era moradora de Caarapó
Trânsito
Passageira de SUV morre um mês após sofrer grave acidente entre Dourados e Caarapó
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Motociclista é arremessado em matagal após acidente com carro em Anastácio
Caminhonete 'engoliu' a motocicleta
Trânsito
Morre motociclista atingido por caminhonete na BR-163, entre Dourados e Caarapó
Colisão envolveu uma Fiat Strada e um caminhão
Trânsito
Motorista invade pista contrária e morre após colidir com caminhão em Ponta Porã
Atendimento foi realizado pelo Samu
Trânsito
Motos colidem e dois ficam feridos em acidente em cruzamento de Campo Grande
Programa Detranzinho, do Detran-MS, está com inscrições abertas
Trânsito
Detranzinho tem inscrições prorrogadas até 27 de fevereiro
Carro se chocou contra uma árvore
Trânsito
Motorista sofre mal súbito e morre logo após bater carro em árvore em Campo Grande
Colisão de moto
Trânsito
Duas crianças sem capacetes ficam feridas em acidente entre motos no Tiradentes

Mais Lidas

Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura