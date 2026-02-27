Menu
Menu Busca sexta, 27 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Trânsito

Anel viário de Campo Grande passa por obras e Motiva Pantanal alerta para 'pare e siga'

A concessionária que administra a BR-163 realiza recuperação asfáltica no período noturno para reduzir impactos no tráfego e pede atenção redobrada dos motoristas

27 fevereiro 2026 - 12h23Vinícius Santos
Obras na rodovia BR-163 / Foto: Motiva PantanalObras na rodovia BR-163 / Foto: Motiva Pantanal  

O anel viário da BR-163, em Campo Grande, passa por obras no período noturno. A informação é da concessionária Motiva Pantanal, que confirmou a realização de restauração do pavimento no trecho entre os quilômetros 466 e 490. As intervenções ocorrem de segunda a sábado, das 20h às 5h, com duração estimada de aproximadamente duas semanas.

Segundo a empresa, a programação noturna foi definida para reduzir os impactos no tráfego, já que o trecho é um dos mais movimentados e concentra fluxo urbano e logístico da Campo Grande. Os serviços incluem fresagem e recomposição do pavimento, com o objetivo de garantir mais segurança e conforto aos motoristas.

“Essa restauração é fundamental para garantir melhores condições de tráfego em um trecho estratégico da BR-163/MS. Organizamos o cronograma em horários específicos justamente para minimizar impactos e manter a mobilidade urbana e rodoviária da Capital”, destaca o Coordenador de Engenharia da Motiva Pantanal, Filipe Reis.

A concessionária esclareceu que, durante a execução dos serviços, poderão ocorrer operações de “pare e siga”, com interdição alternada de faixas nos dois sentidos. A empresa orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização provisória e reduzirem a velocidade ao se aproximarem das frentes de trabalho.

Então fica esclarecido que não se trata de acidente, embora o trânsito parado muitas vezes gere apreensão. A Motiva Pantanal reforça que as intervenções fazem parte do cronograma permanente de manutenção da BR-163/MS e têm como objetivo ampliar a segurança viária e garantir melhores condições de trafegabilidade no anel viário da Capital.

Vídeo:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhão tombou nas margens da rodovia
Trânsito
Motorista tomba caminhão carregado com porcos ao desviar de buraco na BR-163, na Capital
Acidente deixou diversos danos nos veículos
Trânsito
Motorista de Escort sofre fratura em acidente com caminhonete e moto em avenida da Capital
Acidente provocou lentidão no trânsito
Trânsito
VÍDEO: Motorista de app entra em faixa exclusiva e causa acidente com ônibus na Rui Barbosa
Fiscalização aconteceu em pontos estratégicos
Trânsito
Operação Carnaval Seguro fiscaliza 232 veículos e registra três infrações em MS
Bruna Costa Leite era moradora de Caarapó
Trânsito
Passageira de SUV morre um mês após sofrer grave acidente entre Dourados e Caarapó
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Motociclista é arremessado em matagal após acidente com carro em Anastácio
Caminhonete 'engoliu' a motocicleta
Trânsito
Morre motociclista atingido por caminhonete na BR-163, entre Dourados e Caarapó
Colisão envolveu uma Fiat Strada e um caminhão
Trânsito
Motorista invade pista contrária e morre após colidir com caminhão em Ponta Porã
Atendimento foi realizado pelo Samu
Trânsito
Motos colidem e dois ficam feridos em acidente em cruzamento de Campo Grande
Programa Detranzinho, do Detran-MS, está com inscrições abertas
Trânsito
Detranzinho tem inscrições prorrogadas até 27 de fevereiro

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS