Anel viário de Campo Grande passa por obras e Motiva Pantanal alerta para 'pare e siga'

O anel viário da BR-163, em Campo Grande, passa por obras no período noturno. A informação é da concessionária Motiva Pantanal, que confirmou a realização de restauração do pavimento no trecho entre os quilômetros 466 e 490. As intervenções ocorrem de segunda a sábado, das 20h às 5h, com duração estimada de aproximadamente duas semanas.

Segundo a empresa, a programação noturna foi definida para reduzir os impactos no tráfego, já que o trecho é um dos mais movimentados e concentra fluxo urbano e logístico da Campo Grande. Os serviços incluem fresagem e recomposição do pavimento, com o objetivo de garantir mais segurança e conforto aos motoristas.

“Essa restauração é fundamental para garantir melhores condições de tráfego em um trecho estratégico da BR-163/MS. Organizamos o cronograma em horários específicos justamente para minimizar impactos e manter a mobilidade urbana e rodoviária da Capital”, destaca o Coordenador de Engenharia da Motiva Pantanal, Filipe Reis.

A concessionária esclareceu que, durante a execução dos serviços, poderão ocorrer operações de “pare e siga”, com interdição alternada de faixas nos dois sentidos. A empresa orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização provisória e reduzirem a velocidade ao se aproximarem das frentes de trabalho.

Então fica esclarecido que não se trata de acidente, embora o trânsito parado muitas vezes gere apreensão. A Motiva Pantanal reforça que as intervenções fazem parte do cronograma permanente de manutenção da BR-163/MS e têm como objetivo ampliar a segurança viária e garantir melhores condições de trafegabilidade no anel viário da Capital.

