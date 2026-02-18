Menu
Motociclista é arremessado em matagal após acidente com carro em Anastácio

Vítima foi socorrida em estado grave com fratura em uma das pernas

18 fevereiro 2026 - 16h38Luiz Vinicius
Vítima foi socorrida pelo Corpo de BombeirosVítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros   (O Pantaneiro)

Motociclista, ainda não identificado, foi socorrido com ferimentos graves após sofrer um acidente de trânsito, envolvendo um Jeep Overland, no cruzamento das ruas Hilário Benício de Arruda com Coronel Ponce, em Anastácio, no começo da tarde desta quarta-feira, dia 18.

Com o impacto da colisão entre os dois veículos, o motociclista foi arremessado em direção a um matagal, há alguns metros do ponto de impacto.

Segundo o site O Pantaneiro, a motocicleta ficou de cabeça para baixo e totalmente destruída. O motociclista sofreu uma fratura em uma das pernas e ferimentos em um dos braços.

Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.

As causas do acidente não foram reveladas e serão apuradas pelas autoridades.

