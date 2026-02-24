VÍDEO: Motorista de app entra em faixa exclusiva e causa acidente com ônibus na Rui Barbosa

Um acidente de trânsito envolvendo um Fiat Argo, conduzido por um motorista de aplicativo, e um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, travou a faixa exclusiva da rua Rui Barbosa, no centro de Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 24.
O motivo do acidente, conforme apuração, é que o condutor do veículo de passeio teria entrado na faixa exclusiva antes de um ponto de transbordo, e sem tempo para frear, o ônibus acabou colidindo na lateral do carro.
Ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou prejudicado.
Passageiros tiveram que ser remanejados para o outro lado da via para conseguirem embarcar nas demais linhas.
O juizado de trânsito foi acionado para atender à ocorrência.
