Morre motociclista atingido por caminhonete na BR-163, entre Dourados e Caarapó

Morreu durante a madrugada desta quarta-feira, dia 18, o motociclista Luiz Henrique Oliveira Rosa, de 30 anos, que foi atingido por uma caminhonete na BR-163, entre Dourados e Caarapó, na noite da última segunda-feira, dia 16.

O condutor responsável pelo acidente é Ricardo Boschetti Medeiros, de 40 anos, que chegou a ser preso em flagrante pelo acidente e por dirigir embriagado, mas foi solto após audiência de custódia e precisará cumprir medidas cautelares.

Segundo informações do site Dourados News, Luiz Henrique conduzia a motocicleta pela rodovia e foi atingido violentamente na traseira pelo condutor da caminhonete, uma Chevrolet S10.

Ele foi socorrido em estado gravíssimo e internado no Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Agora, a investigação pode ter rumos diferentes, pois a tipificação inicial era de lesão corporal grave sob efeito de álcool e pode ser alterada para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Dourados.

