Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Trânsito

Morre motociclista atingido por caminhonete na BR-163, entre Dourados e Caarapó

Condutor chegou a ser preso, por estar embriagado, mas foi solto pela justiça com medidas cautelares

18 fevereiro 2026 - 14h22Luiz Vinicius
Caminhonete 'engoliu' a motocicletaCaminhonete 'engoliu' a motocicleta   (Alerta Dourados)

Morreu durante a madrugada desta quarta-feira, dia 18, o motociclista Luiz Henrique Oliveira Rosa, de 30 anos, que foi atingido por uma caminhonete na BR-163, entre Dourados e Caarapó, na noite da última segunda-feira, dia 16.

O condutor responsável pelo acidente é Ricardo Boschetti Medeiros, de 40 anos, que chegou a ser preso em flagrante pelo acidente e por dirigir embriagado, mas foi solto após audiência de custódia e precisará cumprir medidas cautelares.

Segundo informações do site Dourados News, Luiz Henrique conduzia a motocicleta pela rodovia e foi atingido violentamente na traseira pelo condutor da caminhonete, uma Chevrolet S10.

Ele foi socorrido em estado gravíssimo e internado no Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Agora, a investigação pode ter rumos diferentes, pois a tipificação inicial era de lesão corporal grave sob efeito de álcool e pode ser alterada para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Dourados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Colisão envolveu uma Fiat Strada e um caminhão
Trânsito
Motorista invade pista contrária e morre após colidir com caminhão em Ponta Porã
Atendimento foi realizado pelo Samu
Trânsito
Motos colidem e dois ficam feridos em acidente em cruzamento de Campo Grande
Programa Detranzinho, do Detran-MS, está com inscrições abertas
Trânsito
Detranzinho tem inscrições prorrogadas até 27 de fevereiro
Carro se chocou contra uma árvore
Trânsito
Motorista sofre mal súbito e morre logo após bater carro em árvore em Campo Grande
Colisão de moto
Trânsito
Duas crianças sem capacetes ficam feridas em acidente entre motos no Tiradentes
Bombeiros precisaram retirar a vítima da cabine do caminhão
Trânsito
Motorista tomba caminhão em curva e morre preso às ferragens na MS-040, na Capital
Acidente aconteceu durante a quarta-feira
Trânsito
Caminhão com colheitadeira cai em barranco na Serra de Maracaju
Pista ficou interditada
Trânsito
Caminhoneiro que morreu em acidente em Paranaíba tinha 49 anos
Bombeiros socorreram a vítima
Trânsito
Criança é atropelada por moto ao tentar atravessar avenida de Guia Lopes da Laguna
Um dos caminhões ficou entre as duas pistas
Trânsito
VÍDEO: Grave acidente entre caminhões é registrado entre Paranaíba e Ap. do Taboado

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad