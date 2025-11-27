VÍDEO: Ônix perde roda em acidente com três veículos na Antonio Maria Coelho

Luiz Vinicius e Vinícius Santos atualizado em 27/11/2025 às 10h01

Acidente envolvendo três veículos na manhã desta quinta-feira, dia 27, deixou um Chevrolet Ônix, sem uma das rodas no cruzamento da rua Antônio Maria Coelho com a Tv. Zezé Flores, na região do Santa Fé, em Campo Grande. O caso foi provocado por um avanço de preferencial.

A reportagem apurou que o veículo Ford Focus, conduzido por um servidor público, de 43 anos, seguia pela rua principal e foi colhido por um Chevrolet Ônix, que estava tentando acessar a via.

Com o impacto, o Ônix foi lançado contra um Haval, de um advogado, de 72 anos, que estava devidamente estacionado. A batida resultou na perda de uma das rodas do veículo de passeio. O Focus também ficou com a frente danificada.

Apesar da magnitude do acidente, não houve feridos e apenas danos materiais. O advogado, proprietário da Haval, criticou os carros que ficam estacionados próximo às esquinas dos cruzamentos, prejudicando a visão dos motoristas.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para controlar o trânsito e realizar os trâmites necessários da ocorrência.

