Trânsito

VÍDEO: Ônix perde roda em acidente com três veículos na Antonio Maria Coelho

O veículo teria furado a preferencial da via em cruzamento com a Tv. Zezé Flores

27 novembro 2025 - 09h53Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 27/11/2025 às 10h01
Ônix colidiu na traseira de um Haval que estava estacionadoÔnix colidiu na traseira de um Haval que estava estacionado   (Vinicius Santos)
Acidente envolvendo três veículos na manhã desta quinta-feira, dia 27, deixou um Chevrolet Ônix, sem uma das rodas no cruzamento da rua Antônio Maria Coelho com a Tv. Zezé Flores, na região do Santa Fé, em Campo Grande. O caso foi provocado por um avanço de preferencial.

A reportagem apurou que o veículo Ford Focus, conduzido por um servidor público, de 43 anos, seguia pela rua principal e foi colhido por um Chevrolet Ônix, que estava tentando acessar a via.

Com o impacto, o Ônix foi lançado contra um Haval, de um advogado, de 72 anos, que estava devidamente estacionado. A batida resultou na perda de uma das rodas do veículo de passeio. O Focus também ficou com a frente danificada.

Apesar da magnitude do acidente, não houve feridos e apenas danos materiais. O advogado, proprietário da Haval, criticou os carros que ficam estacionados próximo às esquinas dos cruzamentos, prejudicando a visão dos motoristas.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para controlar o trânsito e realizar os trâmites necessários da ocorrência.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

