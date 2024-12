Bodoquena é reconhecida como um dos TOP 100 Stories da Green Destinations

O município de Bodoquena foi oficialmente reconhecido como um dos TOP 100 Stories da Green Destinations, se destacando mundialmente como referência em turismo responsável e sustentável.

A entrega do reconhecimento aconteceu nesta semana durante a Conferência Global da organização holandesa, Punta Arenas, no Chile. Durante o evento, um total de 14 destinos foram reconhecidos.

Camila Fernandes, consultora de educação profissional voltada ao turismo, esteve presente no evento representando o Senac MS, e trará o certificado, que solidifica a posição de Bodoquena como referência global em turismo sustentável, para Mato Grosso do Sul.

Com a história "Parceria ambiental: fortalecendo comunidades por meio do turismo", a cidade sul-mato-grossense se destacou entre os destinos brasileiros que participaram da competição. Um dos destaques é a participação da cidade no Programa DEL Turismo, uma iniciativa do Instituto DEL em parceria com o Sistema Comércio, por meio do Senac MS, com apoio da Fundação de Turismo do Estado.

A inclusão no TOP 100 Stories é resultado de uma rigorosa avaliação, que se baseia em até 30 indicadores de sustentabilidade alinhados às diretrizes do Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC).

Além de Bodoquena, os municípios de Barão de Cocais (MG), Bombinhas (SC), Bom Jardim da Serra (SC), Fernando de Noronha (PE), Itá (SC), Penha (SC), Rota do Enxaimel (SC), Santa Cruz (RN), São Miguel do Gostoso (RN), Sirinhaém (PE), Tamandaré (PE), Tibau do Sul (RN) e Treze Tílias (SC) também foram premiados.

