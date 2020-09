AO VIVO: Santa Casa tem superlotação e falta de medicamentos

O presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heber Xavier e o superintendente da Gestão Médico-hospitalar, doutor Luiz Alberto Kanamura, falam neste momento sobre a superlotação no hospital, flexibilização de medidas de enfrentamento ao coronavírus e falta de medicamentos e insumos no maior hospital de Mato Grosso do Sul.

Se comparar os nove meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior (2019), houve um aumento de cerca de 800 atendimentos por mês. No momento, existem 635 pacientes internados na Santa Casa, sendo que o maior fluxo de atendimentos na urgência e emergência do pronto-socorro está relacionado às especialidades de neurocirurgia, ortopedia e cardiologia.

Deixe seu Comentário

Leia Também