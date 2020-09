Ciclista morre após nove dias internado na Santa Casa

Atanásio Simonez Miranda, de 59 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande, nesta sexta-feira (11), ele estava internado há nove dias no hospital, após um acidente.

Informações prestadas na delegacia pelo irmão são de que no dia 2 de setembro, Atanásio sofreu um acidente com sua bicicleta na rua Coronel Antonino sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a unidade de saúde do posto Nova Bahia.

Já no dia seguinte, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa morrendo na noite desta sexta (11), por volta das 20 horas. Não há informações sobre o acidente de Atanásio.

