Bebê nasce com mais de 5,7kg na Santa Casa

Considerado o maior bebê da historia recente da Santa Casa, em Campo Grande, Marcos Gabriel, nasceu essa semana com 5,730kg.

A mãe Luiza Camposano Gomes, 37 anos, contou ao JD1 Notícias que foi uma surpresa quando soube o peso do bebê horas antes do parto. “Fiquei surpresa quando soube, minha intenção era ter ele como um parto natural, quando soube o peso dele e que teria que fazer cesárea, eu assustei”, afirmou.

Logo no início da gestação, durante o pré-natal, Luiza descobriu que estava com diabetes gestacional, com isso Marcos Gabriel acabou recebendo uma alta dose de glicose da mãe, fazendo-o nascer acima do peso.

O sobrepeso do bebê gerou alguns pequenos problemas a família, pois como só souberam seu peso e tamanho horas antes do parto, o enxoval que já estava todo montado terá que ser refeito e pra isso eles contam com a solidariedade de amigos, familiares e desconhecidos para refazer todo o enxoval de fralda e roupa.

“Tive que comprar fraldas novas de tamanho médio pra ele, as de recém-nascido não serviam”, conta Luiza. “Enquanto ele estava no hospital, o banco de leite me ajudou a manter ele saciado da fome, mas em casa tive que comprar formula em pó pra ajudar. Apenas meu leite não é suficiente”, continuou a mãe.

Ambos já tiveram alta do hospital e passam bem em casa. Hoje eles pedem ajuda e dizem que aceitam até troca do enxoval para não atrapalhar as outras famílias. Marcos Gabriel está usando roupas no tamanho de um bebê de 3 meses e fraldas tamanho médio.

Para quem quiser ajudar, pode entrar em contato com a Luiza pelo telefone (67) 9 9199-4680, ou com o pai Antonio pelo telefone (67) 9 9161-9626.

