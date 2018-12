A programação da Cidade do Natal continua a todo vapor esta semana. Depois de ser inaugurada no sábado (8), com a atração infantil do Show da Luna e ter a participação do cantor Gustavo Vargas, no domingo (8), os campo-grandenses podem se preparar parar os shows desta semana. A Cidade do Natal fica aberta todos os dias, até o dia 6 de janeiro de 2019, das 16 horas às 23 horas.

Veja a programação dos shows:

13/12: Rafa e Léo

14/12: Grupo Tradição

15/12: Banda Naip – Max e Gabriel

16/12: Chicão Castro, apresentação de teatro e musical com personagens infantis

Personagens Infantis

Todos os dias a Cidade do Natal também se torna palco para o imaginário. Personagens de desenhos animados tomam o espaço e fazem a alegria não só das crianças, mas também de toda a família. Na abertura 16 bonecos passeavam em meio às luzes natalinas, e, durante a semana, 12 personagens estarão por lá para animar o público.

Patrulha Canina, Homem de Ferro, Homem Aranha, Mikey, Minie, Três Porquinhos, Boneca LOL, Hulk, e outros estão escalados para deixar a Cidade do Natal ainda mais encantada. A organização, inclusive, fará nos dias 16, 23 e 30 de dezembro um show musical com as figuras infantis.

City Tour

A Cidade do Natal também oferece passeio gratuito no City Tour, que ganhou uma nova roupagem, cheio de luzes, no clima natalino. O ônibus tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo.

O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Afonso Pena até nas imediações da Avenida Presidente Ernesto Gueisel. Menores de 12 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.