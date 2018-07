O grupo se reuniou com a coordenação do programa

Uma comissão técnica irá visitar as obras do projeto “Reviva Campo Grande”, para acompanhar os trabalhos na rua 14 de julho. A inspeção vai ocorrer partir desta sexta-feira (3), in loco. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura municipal.

O grupo de trabalho se reuniu na última segunda-feira (30), com a coordenação do programa. A visita técnica vai começar às 8 h e deve percorrer todo o trajeto em obras.

A Comissão é formada por conselhos regionais, comerciantes, entidades organizadas e representantes do poder público municipal. Os conselheiros vão acompanhar o desenrolar das obras e ajudar a prefeitura na resolução de possíveis problemas que possam acontecer, e estar de uma forma direta fiscalizando a execução dos trabalhos.