Em um novo momento, buscando devolver a cultura e a paixão pelo concurso que elege a representante do estado, a final do Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion acontece neste sábado, em Campo Grande, sob nova coordenação de Katia Oliveira.

A grande final que não irá eleger apenas mais um rostinho bonito, mas irá revelar uma mulher jovem, guerreira, com sonhos e projetos para o seu estado e o desejo de levar o nome do Mato Grosso do Sul mais longe, contará com a participação de quatro finalistas, eleitas em uma seletiva pelo júri técnico. São elas: Kassiane Klein de Iguatemi, Luana Queiróz Batista de Chapadão do Sul, Maria Caroline Dutra de Oliveira de Amambai e Priscilla Xavier Vacchiano de Campo Grande.

Novidade é o que se pode esperar do concurso sob nova coordenação, feito através do olhar crítico de alguém que já esteve no lugar das quatro jovens e agora sonha em devolver ao estado o anseio de trazer a coroa nacional para casa.

“Como Miss Mato Grosso do Sul 1985, não consegui ficar de braços cruzados, enquanto se apagava no coração sul-mato-grossense a euforia com o concurso e o sonho de ver a coroa do Miss Brasil pousando sob nosso estado. Recebi o convite e com muita honra aceitei coordenar o Miss esse ano. Passamos por inúmeras dificuldades, mas com uma equipe de sonhadores como eu, estamos preparando o melhor, com muito carinho para as nossas meninas e nossos espectadores, pois enquanto eu viver, o Miss Mato Grosso do sul e o sonho de menina de ser uma Miss não irá morrer”, afirma emocionada Katia Oliveira.

A noite contará com o desfile das finalistas, onde o júri técnico, baseado em personalidade, desenvoltura, beleza, inteligência e outros quesitos essenciais, escolherá a grande vencedora, que será preparada para levar o nome do Mato Grosso do Sul ao próximo nível - o Miss Brasil Be Emotion, além disso, a programação conta com um show da banda Trinka - uma atração que vem de encontro a proposta de inovação do concurso, já que três profissionais com mais de 15 anos de atuação no mundo da música, em meio a um tempo em que todos caminham para o sertanejo, decidiram unir a música eletrônica, com elementos orgânicos, como a guitarra e violão, com um estilo musical inovador e atraente, que tem alcançado um sucesso surpreendente. Além da mistura de estilos, o grupo se destaca pela performance cênica surpreendente, usando corpise paint, uma pintura preta e branco no rosto. Segundo a coordenação, além dessas características, o motivo pela escolha do trio foi o desejo de ter no concurso, figuras do estado, valorizando a nossa cultura.

O evento acontecerá no Z Garden e está sendo preparado para 300 pessoas, com ingressos a R$ 60. Os convidados além de acompanharem a grande final, poderão participar de um after party na Vita Club, com a Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion 2019.

Para mais informações e compra de ingressos, basta entrara em contato pelo telefone (67) 99945-2195.