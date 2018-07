A Prefeitura de Campo Grande divulgou o cronograma de andamento das obras da rua 14 de Julho, referente ao Programa Reviva Campo Grande:

Confira a programação de obras para o período de 27 de julho a 1 de agosto:

27/07 – obras de instalação de PV (Poço de Visita) no cruzamento da rua 14 de Julho com a 15 de Novembro + obras de esgoto do lado direito da rua 14 de Julho, entre a 15 de Novembro e Afonso Pena. Interdição parcial. Previsão de finalizar os trabalhos no dia 1 de Agosto.

27/07 – obras de drenagem. Fechamento total da quadra da 14 de Julho, entre Marechal Rondon e Dom Aquino.

28/07 – obras no cruzamento da rua 14 de Julho com a Maracaju. Instalação de poços de visita. Interdição parcial das vias.

30/07 – obras de escavações. Interdição total da rua 14 de Julho, entre a Maracaju e Antônio Maria Coelho. acesso às lojas pela Antônio Maria Coelho, autorizada a conversão à direita (contramão) Previsão para finalizar os trabalhos em 10 dias.

01/08 – obras de drenagem – fechamento do cruzamento da Dom Aquino com a 14 de Julho. Interdição total por 38 dias.

01/08 – obras de instalação de esgoto do lado esquerdo da rua 14 de Julho, entre a 15 de Novembro e Avenida Afonso Pena. Previsão de finalizar os trabalhos em 4 dias.