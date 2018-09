Neste fim de semana as temperaturas sofrem elevação e há previsão de baixa umidade do ar, no período da tarde, em Mato Grosso do Sul.

Neste sábado (22), a nebulosidade diminui no estado com condição de sol entre nuvens em grande parte de MS. Na região Leste, o sol vai predominar. Há previsão de pancadas de chuva para as regiões sul do estado. A umidade deve ficar entre 95% a 30% e as temperaturas de 16ºC a 40ºC.

Já no domingo (23) expectativa de céu claro com sol em grande parte do estado e sem chuva. Existe uma pequena possibilidade para pancadas de chuva isoladas na região norte. A umidade relativa do ar pode diminuir um pouco mais chegando a 25% e as temperaturas devem oscilar de 19ºC a 41ºC.