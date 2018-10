De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (17), o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas especialmente no sul e leste, divisas com os estados de Paraná e São Paulo, onde as chuvas serão mais intensas com potencial ocorrência de granizo.

Nas outras regiões, dia com nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. As temperaturas sobem lentamente durante o dia, a mínima em Mato Grosso do Sul é de 21ºC e a máxima deve chegar a 37ºC.

Em Campo Grande, parcialmente nublado com pancada de chuva isolada. A mínima é de 23ºC e máxima é de 32°C.