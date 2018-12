De acordo com o Instituto Nacional de Meterorologia (Inmet), nesta segunda-feira (10) o sol predomina em grande parte do estado , promovendo temperaturas elevadas e baixa umidade do ar no período da tarde. O céu fica parcialmente a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde no noroeste e extremo norte do estado; demais áreasparcialmente nublado a claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. As temperaturas ficam entre 18ºC e 37ºC.