Nessa segunda-feira (22), as áreas favoráveis às instabilidades localizadas se expandem do extremo Norte e Oeste em direção ao centro do estado, voltando a haver condições de chuva também na capital.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Mato Grosso do Sul fica com o céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na região centro Norte. Nas demais áreas, o tempo fica claro. As temperaturas no estado serão a mínima de 17ºC e a máxima de 36ºC.

Na capital, o céu fica claro, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas no final da tarde. Mínima de 20ºC e a máxima não deve passar dos 33ºC.