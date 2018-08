A semana começou com queda de temperatura em Mato Grosso do Sul e o frio pode ser mais intenso em algumas regiões do estado, podendo marcar até 6°C.

A frente fria poderá atuar com maior intensidade no sul e sudoeste, onde aumenta a nebulosidade e ocorrem chuvas isoladas. De acordo com o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), o ar tropical predomina apenas na região norte e no nordeste, mantendo baixa a umidade de ar.

As temperaturas voltam a elevar-se na a partir da quinta-feira (23) com máxima de 36°C, mas, já na sexta-feira (24), uma nova frente fria atinge o estado provocando aumento de nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir do oeste e sul de Mato Grosso do Sul.