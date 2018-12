De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), O sol continua predominando, mas previsões de pancadas de chuva ocorrem especialmente a partir da tarde no estado. As pancadas de chuva poderão ser fortes em pontos isolados acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas continuarão muito elevadas, a mínima para Mato Grosso do Sul é de 21ºC e a máxima de 37ºC.

Confira o mapa