As secretarias de Educação de todo o país têm até a próxima segunda-feira (10) para indicar os livros didáticos que serão usados pelas turmas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental no sistema do Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD) 2019.



Neste ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) permitirá que as secretarias de Educação optem pela unificação ou não dos materiais que serão distribuídos, sem impedir que cada escola beneficiária do PNLD continue registrando suas escolhas individualmente.

Programa

O PNLD atende escolas públicas de educação básica, instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas conveniadas. O programa oferece livros tanto didáticos e pedagógicos, assim como literários.