Funsat abrirá turmas para cursos de Inglês e Espanhol

A Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat) iniciará em maio, o curso de Cuidador de Idosos, e de Inglês e Espanhol, que serão ministradas na sede da Escola, no período noturno, no formato presencial.

Os cursos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). As inscrições serão gratuitas, e realizadas presencialmente entre os dias 22 a 26 de abril, na sede da Escola de Educação Profissional da Funsat, das 7h às 11h e das 14h às 19h.

Um requisito para inscrição é ter idade mínima de 18 anos, completos até a data de lançamento do Edital -PRONATEC/FIC/FUNSAT nº 01 2024-01, disponível no Diogrande n. 7.468, de 19 de abril de 2024.

Durante a inscrição, o candidato deverá apresentar conta bancária (poupança ou conta-corrente); Documento de Identidade; CPF; comprovante de residência atual; Atestado de Reservista, se for do sexo masculino; Título de Eleitor e comprovante de escolaridade, original e cópia.

Os cursos são reconhecidos pelo MEC. A carga horária é de 160h e, ao final, os alunos receberão um certificado de participação.

O curso de Cuidador de Idosos tem previsão para iniciar dia 6 de maio. Para participar, é necessário ter Ensino fundamental II (6° ao 9°) completo. Já os cursos de Espanhol e Inglês básicos começarão em 13 de maio, sendo exigido o Ensino fundamental I (1° ao 5°).

Os estudantes matriculados receberão Assistência Estudantil no valor de R$ 10,00 (dez reais) por dia para custear a alimentação e 02 (dois) vales-transporte ao dia, para custear a locomoção.

