Educação escolar indígena de MS evolui com passar dos anos e vira destaque

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul vem avançando cada vez mais na oferta da Educação Escolar Indígena, observando premissas, tais como, educação comunitária, respeito às legislações vigentes nacionais e estaduais, e também a manutenção da língua materna, vinculada a língua falada na comunidade na qual a escola está inserida, respeitando as especificidades linguísticas locais.

Em 2024, a rede estadual está com 18 escolas indígenas, um centro de formação e 15 extensões, totalizando 34 unidades escolares, sendo sete unidades integrais e 26 unidades parciais. Já o centro trabalha com o regime de alternância.

Ao todo a rede possui 3.245 estudantes na educação escolar indígena parcial, 624 estudantes na educação escolar indígena integral e 225 estudantes na educação escolar indígena Formação Inicial - Curso Normal Médio.

A SED pretende melhorar ainda mais o atendimento da Educação Escolar Indígena, com a criação da categoria de professores indígenas, com o Alfabetiza MS Indígena (Produção de material próprio para alfabetização em língua materna-2024, implantação em 2024); implementando a Língua Indígena de Sinais (LIS) e também com a criação de novas escolas indígenas no Conesul do Estado.

Ao todo, o Governo do Estado por intermédio da SED já investiu, entre 2023 e 2024, mais de R$ 5,6 milhões em escolas indígenas da rede estadual.

"Com esses investimentos aumentamos a oferta da educação em tempo integral, com a entrega de kit escolares, novos uniformes, repasse financeiro, direto para escola, para aquisição da merenda escolar com cardápio diferenciado e transporte escolar para os alunos indígenas", finaliza Hélio Daher, secretário de Educação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também